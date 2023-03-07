В Одесі народилося 127 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Дівчаток народилось більше

Минулого тижня в Одесі народилися 127 маленьких українців, що на 14 дітей більше, ніж минулого тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені дівчатка — на світ з'явилися 64 юні одеситки та 63 маленькі одесити.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Усі міські пологові будинки Одеси забезпечені електроенергією, водою та теплом і в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях. Найбільшу кількість пологів за тиждень прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 34 немовляти", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

6 березня — Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій

7 березня — Андрій, Афанасій, Вавило, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип

8 березня — Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій

9 березня — Іван, Іларіон

10 березня — Олександр, Антон, Євген, Тарас, Федір

11 березня — Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій

12 березня — Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків

Нагадаємо, за рік війни у міських пологових будинках народилося близько 7000 маленьких українців. Деякі батьки обирають традиційні варіанти імен, а деякі все ж підходять до цього питання з креативом. Які найпопулярніші імена в Одесі — читайте в матеріалі.

Зазначимо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.