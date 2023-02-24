В Одесі за рік народилось сім тисяч дітей: які найпопулярніші імена обрали батьки

Всі пологові будинки працюють в повному обсязі

За рік війни у міських пологових будинках народилося близько 7000 маленьких українців. Деякі батьки обирають традиційні варіанти імен, а деякі все ж підходять до цього питання з креативом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Найпопулярніші імена

За статистикою, більшість жителів Одеської області все ж таки віддають перевагу традиційними іменами. Найпоширенішими у 2022 році стали:

чоловічі — Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Гліб, Даніїл, Давид, Дмитро, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Максим, Марк, Марко, Матвій, Мирослав, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Роман, Руслан, Тимур та Ярослав;

— Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Гліб, Даніїл, Давид, Дмитро, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Максим, Марк, Марко, Матвій, Мирослав, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Роман, Руслан, Тимур та Ярослав; жіночі — Амелія, Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Єва, Єлизавета, Емма, Емілія, Дар’я, Злата, Катерина, Кіра, Лія, Марія, Мілана, Ніколь, Олівія, Поліна, Софія, Стефанія, Таїсія та Ярослава.

Втім є й ті, хто обирає рідкісні імена. Батьки таких діток часто з креативом підходять до цього питання.

Чоловічі — Абі, Адам, Алан, Амір-Святослав, Вільгельм, Гейєр, Дамир, Донат, Єфим, Ераст, Ігнар, Єльдар, Корній, Князь, Козьма, Леон, Лука, Майк, Мартін, Ніколь та ін.;

— Абі, Адам, Алан, Амір-Святослав, Вільгельм, Гейєр, Дамир, Донат, Єфим, Ераст, Ігнар, Єльдар, Корній, Князь, Козьма, Леон, Лука, Майк, Мартін, Ніколь та ін.; жіночі — Айя, Альвіна, Альта-Марія, Анжеліка, Анісія, Асіта, Весна, Глафіра, Домініка Єсенія, Елеонора, Евеліна, Жасмін, Зоряна, Зоя, Іветта, Марічка, Міка, Мішель, Міхіліна, Прія, Польза, Сабіна, Сандра, Стелла, Теона, Тома, Уляна та ін.

Зазначимо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.