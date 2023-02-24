В Одессе за год родилось семь тысяч детей: какие самые популярные имена выбрали родители
За год войны в городских роддомах родилось около 7000 маленьких украинцев. Некоторые родители выбирают традиционные варианты имен, а некоторые все же подходят к этому вопросу с креативом.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Самые популярные имена
По статистике, большинство жителей Одесской области все же предпочитают традиционные имена. Самыми распространенными в 2022 году стали:
- мужские — Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Глеб, Даниил, Давид, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Максим, Марк, Марко, Матвей, Мирослав, Михаил, Назар, Никита, Александр, Роман, Руслан, Тимур и Ярослав;
- женские — Амелия, Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Вероника, Виктория, Ева, Елизавета, Эмма, Эмилия, Дарья, Злата, Екатерина, Кира, Лия, Мария, Милана, Николь, Оливия, Полина, София, Стефания, Таисия и Ярослава.
Впрочем, есть и те, кто выбирает редкие имена. Родители таких детей часто с креативом подходят к этому вопросу.
- Мужские — Аби, Адам, Алан, Амир-Святослав, Вильгельм, Гейер, Дамир, Донат, Ефим, Эраст, Игнар, Ельдар, Корней, Князь, Козьма, Леон, Лука, Майк, Мартин, Николь и др.;
- женские — Айя, Альвина, Альта-Мария, Анжелика, Анисия, Асита, Весна, Глафира, Доминика Есения, Элеонора, Эвелина, Жасмин, Звездная, Зоя, Иветта, Маричка, Мика, Мишель, Михилина, Прия, Польза, Сабина, Стелла, Теона, Тома, Ульяна и др.
Отметим, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.