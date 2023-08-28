В Одессе родилось почти полторы сотни детей: совет по уходу за младенцем
За прошедшую неделю в Одессе родилось 146 украинцев, среди которых две пары близнецов. Среди маленьких львят 77 девочек и 69 мальчиков.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Все городские роддомы работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении горсовета.
Уход за младенцем
Как правильно держать младенцев
Ортопеды считают, что от ношения новорожденного на руках зависит правильность изгиба позвоночника и нормальное развитие тазобедренных суставов. В первый месяц жизни ребенка родители настолько волнуются, что боятся прикоснуться к малышу. Но достаточно ознакомиться с простыми правилами, чтобы спокойно брать ребенка на руки, не причиняя вреда.
Голову малыша нужно поддерживать в первые 3 месяца, чтобы избежать растяжения шейных мышц.
Купание новорожденного
Изучая все о новорожденных, особое внимание следует уделить купанию малыша. Не лишним будет посмотреть видео купания новорожденного, а также запомнить несколько важных советов:
- Температура воды в ванной должна составлять 36 градусов.
- Продолжительность купания вначале — не более 10 минут.
- Ребенка погружают в воду по плечу, следя, чтобы вода не попала в нос, уши, глаза.
Напомним, в Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.