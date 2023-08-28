В Одессе родилось почти полторы сотни детей

Новорожденный ребенок. Фото иллюстративное: pixabay

За прошедшую неделю в Одессе родилось 146 украинцев, среди которых две пары близнецов. Среди маленьких львят 77 девочек и 69 мальчиков.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Все городские роддомы работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении горсовета.

Уход за младенцем

Как правильно держать младенцев

Ортопеды считают, что от ношения новорожденного на руках зависит правильность изгиба позвоночника и нормальное развитие тазобедренных суставов. В первый месяц жизни ребенка родители настолько волнуются, что боятся прикоснуться к малышу. Но достаточно ознакомиться с простыми правилами, чтобы спокойно брать ребенка на руки, не причиняя вреда.

Голову малыша нужно поддерживать в первые 3 месяца, чтобы избежать растяжения шейных мышц.

Купание новорожденного

Изучая все о новорожденных, особое внимание следует уделить купанию малыша. Не лишним будет посмотреть видео купания новорожденного, а также запомнить несколько важных советов:

Температура воды в ванной должна составлять 36 градусов.

Продолжительность купания вначале — не более 10 минут.

Ребенка погружают в воду по плечу, следя, чтобы вода не попала в нос, уши, глаза.

Напомним, в Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.