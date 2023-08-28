В Одесі народилося майже півтори сотні дітей

Новонароджена дитина. Фото ілюстративне: pixabay

За минулий тиждень в Одесі народилося 146 українців, серед яких дві пари близнюків. Серед маленьких левенят 77 дівчаток та 69 хлопчиків.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Догляд за немовлям

Як правильно тримати немовлят

Ортопеди вважають, що від носіння новонародженої дитини на руках залежить правильність вигину хребта та нормальний розвиток тазостегнових суглобів. У перший місяць життя дитини батьки настільки хвилюються, що бояться доторкнутися до малюка. Але достатньо ознайомитися з простими правилами, щоб спокійно брати дитину на руки, не завдаючи шкоди.

Голову малюка треба підтримувати у перші 3 місяці, щоб уникнути розтягування шийних м‘язів.

Купання новонародженого

Вивчаючи все про новонароджених, особливу увагу слід приділити купанню малюка. Не зайвим буде подивитися відео купання новонародженого, а також запам’ятати декілька важливих порад:

Температура води у ванні повинна складати 36 градусів.

Тривалість купання на початку — не більше 10 хвилин.

Дитину занурюють у воду по плечі, стежачи, щоб вода не потрапила до носа, вух, очей.

Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.