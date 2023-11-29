В Одессе не будет бесплатных лекарств для людей с социально значимыми болезнями

Врач проводит диагностику. Фото: pixabay

Депутаты одесской городской провалили решение о предоставлении бесплатных лекарств от социально значимых болезней. Речь идет о ВИЧ, туберкулезе и гепатите С.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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По информации мэрии, выделения средств на закупку городом этих препаратов в следующем году не будет.

Решение голосования. Фото: скриншот

Также в проекте была указана закупка УЗИ-аппарата для ранней диагностики заболеваний печени в гепатоцентр Одессы. Голосование проходило дважды, и оба раза решение принято не было.

Помощь людям с социально значимыми болезнями

Напомним, для предотвращения стремительного роста болезней-ИППП в Одессе работает центр, где можно сделать бесплатное тестирование на наличие таких инфекций.

Также мы писали, что в Одессе с начала 2023 года провели более 14 тысяч тестирований на ВИЧ. В настоящее время во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи города можно безвозмездно пройти обследование.

Добавим, в Одессе можно получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.