В Одессе не будет бесплатных лекарств для людей с социально значимыми болезнями
Депутаты одесской городской провалили решение о предоставлении бесплатных лекарств от социально значимых болезней. Речь идет о ВИЧ, туберкулезе и гепатите С.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.
По информации мэрии, выделения средств на закупку городом этих препаратов в следующем году не будет.
Также в проекте была указана закупка УЗИ-аппарата для ранней диагностики заболеваний печени в гепатоцентр Одессы. Голосование проходило дважды, и оба раза решение принято не было.
Помощь людям с социально значимыми болезнями
Напомним, для предотвращения стремительного роста болезней-ИППП в Одессе работает центр, где можно сделать бесплатное тестирование на наличие таких инфекций.
Также мы писали, что в Одессе с начала 2023 года провели более 14 тысяч тестирований на ВИЧ. В настоящее время во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи города можно безвозмездно пройти обследование.
Добавим, в Одессе можно получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.
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