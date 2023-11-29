В Одесі не буде безплатних ліків для людей з соціально значущими хворобами

Лікар проводить діагностику. Фото: pixabay

Депутати одеської міської провалили рішення про надання безплатних ліків від соціально значущих хвороб. Йдеться про ВІЛ, туберкульоз та гепатит С.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання сесії Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, виділення коштів на закупівлю містом цих препаратів у наступному році не буде.

Рішення голосування. Фото: скриншот

Також в проєкті було зазначено закупівлю УЗД-апарату для ранньої діагностики захворювань печінки до гепатоцентру Одеси. Голосування проходило двічі, і обидва рази рішення прийнято не було.

Допомога людям з соціально значущими хворобами

Нагадаємо, для запобігання стрімкого росту хвороб-ІПСШ в Одесі працює центр, де можна зробити безкоштовне тестування на наявність таких інфекцій.

Також ми писали, що в Одесі від початку 2023 року провели понад 14 тисяч тестувань на ВІЛ. Наразі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста можна безоплатно пройти обстеження.

Додамо, в Одесі можна отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста.