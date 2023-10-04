В Одессе не работает часть бюветов: где набрать воду
Сегодня, 4 октября, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим два объекта, где можно набрать воду, временно не будут работать. После завершения работ комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Какие бюветы не будут работать в Одессе
На период работ следующие комплексы работать не будут:
- ул. Дальницкая, 25 — с 11:00 до 15:00;
- ул. Гераниева — с 09:00 до 13:00.
Какие бюветы работают в Хаджибейском районе
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Инглези, 1ю.
Какие бюветы работают в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- проспект Адмиральский, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Напомним, в Кабинете министров заявляют, что октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.