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В Одессе не работает часть бюветов: где набрать воду

4 октября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе не работает часть бюветов
Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 4 октября, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим два объекта, где можно набрать воду, временно не будут работать. После завершения работ комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Какие бюветы не будут работать в Одессе

На период работ следующие комплексы работать не будут:

  • ул. Дальницкая, 25 — с 11:00 до 15:00;
  • ул. Гераниева — с 09:00 до 13:00.

Какие бюветы работают в Хаджибейском районе

  • Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Какие бюветы работают в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • проспект Адмиральский, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, в Кабинете министров заявляют, что октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

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