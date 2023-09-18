Понад 30 тисяч жителів Одеської області без води: причина
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Роботи триватимуть до вечора.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Ростовська, усі будинки;
- вул. Кишинівська, усі будинки;
- вул. Героїв Оборони, усі будинки;
- Миколаївська дор. 245-315 усі будинки;
- вул. Дунаєвського, усі будинки;
- вул. Капітана Кузнецова, усі будинки;
- вул. Штильова, усі будинки;
- вул. Лесі Українки, усі будинки;
- Лузанівка ж/м, усі будинки;
- вул. Південна дор. 2-60, усі будинки;
- вул. Фонтанська дорога, усі будинки;
- вул. Мельницька, усі будинки;
- вул. Балківська, усі будинки.
Де не буде води в Одеській області
- місто Южне, усі будинки;
- село Нові Беляри, усі будинки;
- село Візирка усі будинки;
- село Іваново, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 16:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.