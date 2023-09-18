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Понад 30 тисяч жителів Одеської області без води: причина

18 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад 30 тисяч жителів Одеської області без води: причина
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Роботи триватимуть до вечора. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • вул. Ростовська, усі будинки;
  • вул. Кишинівська, усі будинки;
  • вул. Героїв Оборони, усі будинки;
  • Миколаївська дор. 245-315 усі будинки;
  • вул. Дунаєвського, усі будинки;
  • вул. Капітана Кузнецова, усі будинки;
  • вул. Штильова, усі будинки;
  • вул. Лесі Українки, усі будинки;
  • Лузанівка ж/м, усі будинки;
  • вул. Південна дор. 2-60, усі будинки;
  • вул. Фонтанська дорога, усі будинки;
  • вул. Мельницька, усі будинки;
  • вул. Балківська, усі будинки.

Де не буде води в Одеській області 

  • місто Южне, усі будинки;
  • село Нові Беляри, усі будинки;
  • село Візирка усі будинки;
  • село Іваново, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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