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Более 30 тысяч жителей Одесской области без воды: причина

18 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более 30 тысяч жителей Одесской области без воды: причина
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 18 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Ростовская, все дома;
  • ул. Кишиневская, все дома;
  • ул. Героев Обороны, все дома;
  • Николаевская дор. 245-315 все дома;
  • ул. Дунаевского, все дома;
  • ул. Капитана Кузнецова, все дома;
  • ул. Штилева, все дома;
  • ул. Леси Украинки, все дома;
  • Лузановка ж/м; все дома;
  • ул. Южная дор. 2-60, все дома;
  • ул. Фонтанская дорога; все дома;
  • ул. Мельницкая, все дома;
  • ул. Балковская, все дома.

Где не будет воды в Одесской области

  • город Южный, все дома;
  • село Новые Беляры, все дома;
  • село Визирка все дома;
  • село Иваново, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.

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