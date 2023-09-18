Более 30 тысяч жителей Одесской области без воды: причина

Отключение воды. Фото: google

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 18 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды в Одессе

ул. Ростовская, все дома;

ул. Кишиневская, все дома;

ул. Героев Обороны, все дома;

Николаевская дор. 245-315 все дома;

ул. Дунаевского, все дома;

ул. Капитана Кузнецова, все дома;

ул. Штилева, все дома;

ул. Леси Украинки, все дома;

Лузановка ж/м; все дома;

ул. Южная дор. 2-60, все дома;

ул. Фонтанская дорога; все дома;

ул. Мельницкая, все дома;

ул. Балковская, все дома.

Где не будет воды в Одесской области

город Южный, все дома;

село Новые Беляры, все дома;

село Визирка все дома;

село Иваново, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.