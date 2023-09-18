Более 30 тысяч жителей Одесской области без воды: причина
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 18 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Работы будут продолжаться до вечера.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Ростовская, все дома;
- ул. Кишиневская, все дома;
- ул. Героев Обороны, все дома;
- Николаевская дор. 245-315 все дома;
- ул. Дунаевского, все дома;
- ул. Капитана Кузнецова, все дома;
- ул. Штилева, все дома;
- ул. Леси Украинки, все дома;
- Лузановка ж/м; все дома;
- ул. Южная дор. 2-60, все дома;
- ул. Фонтанская дорога; все дома;
- ул. Мельницкая, все дома;
- ул. Балковская, все дома.
Где не будет воды в Одесской области
- город Южный, все дома;
- село Новые Беляры, все дома;
- село Визирка все дома;
- село Иваново, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 16:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.