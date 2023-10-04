В Одесі не працює частина бюветів

Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти, де можна набрати воду, тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Які бювети не працюватимуть в Одесі

На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:

вул. Дальницька, 25 — з 11:00 до 15:00;

вул. Геранієва з — 09:00 до 13:00.

Які бювети працюють у Хаджибейському районі

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Інглезі, 1ю.

Які бювети працюють у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​проспект Адміральський, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.