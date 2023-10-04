В Одесі не працює частина бюветів: де набрати воду
4 жовтня 2023 11:20
Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти, де можна набрати воду, тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
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На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:
- вул. Дальницька, 25 — з 11:00 до 15:00;
- вул. Геранієва з — 09:00 до 13:00.
Які бювети працюють у Хаджибейському районі
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Інглезі, 1ю.
Які бювети працюють у Київському районі
- Фонтанська дорога, 16ю;
- проспект Адміральський, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.