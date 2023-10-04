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В Одесі не працює частина бюветів: де набрати воду

4 жовтня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі не працює частина бюветів
Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти, де можна набрати воду, тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Які бювети не працюватимуть в Одесі

На період робіт наступні комплекси працювати не будуть: 

  • вул. Дальницька, 25 — з 11:00 до 15:00;
  • вул. Геранієва з — 09:00 до 13:00.

Які бювети працюють у Хаджибейському районі

  • Космонавтів, 15ю;   
  • ​Михайлівська площа, 19ю;   
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;   
  • ​Інглезі, 1ю.    

Які бювети працюють у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​проспект Адміральський, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що  жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

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