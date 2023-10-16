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В Одессе не работает часть бюветов: где набрать воду

16 октября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе не работает часть бюветов
Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 октября, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим, два объекта временно не будут работать. После завершения работ комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие бюветы не будут работать в Одессе

На период работ следующие комплексы работать не будут:

  • сквер Старозарный — с 11:00 до 15:00;
  • ул. И. Рабина — с 10:00 до 14:00.

Какие бюветы работают в Хаджибейском районе

  • Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Добавим, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

 

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