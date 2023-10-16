В Одесі не працює частина бюветів: де набрати воду
Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.
Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.
Які бювети не працюватимуть в Одесі
На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:
- сквер Старобазарний — з 11:00 до 15:00;
- вул. І. Рабіна — з 10:00 до 14:00.
Які бювети працюють у Хаджибейському районі
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Інглезі, 1ю.
Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.
Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.
Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів
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