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В Одесі не працює частина бюветів: де набрати воду

16 жовтня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі не працює частина бюветів
Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка. 

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Які бювети не працюватимуть в Одесі

На період робіт наступні комплекси працювати не будуть: 

  • сквер Старобазарний — з 11:00 до 15:00;
  • вул. І. Рабіна — з 10:00 до 14:00.

Які бювети працюють у Хаджибейському районі

  • Космонавтів, 15ю;   
  • ​Михайлівська площа, 19ю;   
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;   
  • ​Інглезі, 1ю.    

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що  у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів

 

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