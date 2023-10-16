В Одесі не працює частина бюветів

Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:

сквер Старобазарний — з 11:00 до 15:00;

вул. І. Рабіна — з 10:00 до 14:00.

Які бювети працюють у Хаджибейському районі

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Інглезі, 1ю.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів