В Одессе не работает часть бюветов

Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 октября, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим, два объекта временно не будут работать. После завершения работ комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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На период работ следующие комплексы работать не будут:

просп. Академика Глушко, 1 с 10:00 до 14:00;

сквер Старозарный с 11:00 до 15:00.

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Добавим, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.