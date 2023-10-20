В Одесі не працює частина бюветів

Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, два об’єкти тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:

просп. Академіка Глушка, 1 з 10:00 до 14:00;

сквер Старобазарний з 11:00 до 15:00.

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.