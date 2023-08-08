В Одессе не будут работать четыре бювета: где набрать воду
Сегодня, 8 августа, в Одессе не будут работать несколько бюветов. Это связано с техническим обслуживанием объектов. После завершения ремонтных работ бюветные комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Какие бюветы не будут работать в Одессе
- просп. Ак. Глушко, 1 с 10:00 до 14:00
- сквер Мечникова с 11:00 до 15:00
- просп. М. Говорова с 09:00 до 13:00
- ул. И. Рабина с 10:00 до 14:00
Бюветы Одессы: где набрать воду
Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Малиновский район:
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Суворовский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.
Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.