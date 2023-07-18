В Одесі збудують новий сучасний бювет: де саме
У Парку Ентузіастів, що знаходиться в Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Проєкт нового бювету в Одесі
За проєкт, в комплексі буде встановлено спеціальний генератор та обладнання для високоякісного очищення артезіанської води. Передбачається, що свердловина, яку планують пробурити на глибину 125 метрів, матиме дебіт 4,0 м^3/год. Роботи розпочнуться вже у серпні 2023 року.
Бювети Одеси
Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Пересипський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.