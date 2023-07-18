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В Одесі збудують новий сучасний бювет: де саме

18 липня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі збудують новий сучасний бювет: де саме
Проєкт нового бювету в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Парку Ентузіастів, що знаходиться в Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За проєкт, в комплексі буде встановлено спеціальний генератор та обладнання для високоякісного очищення артезіанської води. Передбачається, що свердловина, яку планують пробурити на глибину 125 метрів, матиме дебіт 4,0 м^3/год. Роботи розпочнуться вже у серпні 2023 року.

Бювети Одеси 

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:  

Київський район:   

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Приморський район:   

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;   
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;   
  • ​Академічна, 11ю;   
  • ​Ольгіївська, 37ю;   
  • ​Старопортофранківська, 105ю;   
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);   
  • ​Академічна, 30ю.   

Хаджибейський район:   

  • Космонавтів, 15ю;   
  • ​Михайлівська площа, 19ю;   
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;   
  • ​Дальницька, 25ю;   
  • ​Інглезі, 1ю.    

Пересипський район:   

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.

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