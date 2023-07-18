В Одесі збудують новий сучасний бювет: де саме

Проєкт нового бювету в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У Парку Ентузіастів, що знаходиться в Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За проєкт, в комплексі буде встановлено спеціальний генератор та обладнання для високоякісного очищення артезіанської води. Передбачається, що свердловина, яку планують пробурити на глибину 125 метрів, матиме дебіт 4,0 м^3/год. Роботи розпочнуться вже у серпні 2023 року.

Бювети Одеси

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район:

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район:

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Хаджибейський район:

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Пересипський район:

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.