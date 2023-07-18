Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе построят новый современный бювет: где именно arrow

В Одессе построят новый современный бювет: где именно

18 июля 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе построят новый современный бювет: где именно
Проект нового бювета в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Парке Энтузиастов, который находится в Пересыпском районе Одессы, в скором времени приступят к строительству современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Проект нового бювета в Одессе

В комплексе будет установлен специальный генератор и оборудование для высококачественной очистки артезианской воды. Предполагается, что буровая скважина, которую планируют пробурить на глубину 125 метров, будет иметь дебит 4,0 м^3/час. Работы начнутся в августе 2023 года.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • üАдмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • ‚Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;
  • ​Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;
  • Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • ​Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15ю;
  • ‚Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • ¬Дальницкая, 25ю;
  • ​ Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Напомним, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз