В Одессе построят новый современный бювет: где именно

Проект нового бювета в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Парке Энтузиастов, который находится в Пересыпском районе Одессы, в скором времени приступят к строительству современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В комплексе будет установлен специальный генератор и оборудование для высококачественной очистки артезианской воды. Предполагается, что буровая скважина, которую планируют пробурить на глубину 125 метров, будет иметь дебит 4,0 м^3/час. Работы начнутся в августе 2023 года.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;

üАдмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

‚Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15ю;

‚Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

¬Дальницкая, 25ю;

​ Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Напомним, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.