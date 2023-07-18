В Одессе построят новый современный бювет: где именно
В Парке Энтузиастов, который находится в Пересыпском районе Одессы, в скором времени приступят к строительству современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Проект нового бювета в Одессе
В комплексе будет установлен специальный генератор и оборудование для высококачественной очистки артезианской воды. Предполагается, что буровая скважина, которую планируют пробурить на глубину 125 метров, будет иметь дебит 4,0 м^3/час. Работы начнутся в августе 2023 года.
Бюветы Одессы
Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- üАдмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- ‚Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15ю;
- ‚Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- ¬Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Пересыпский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Напомним, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.