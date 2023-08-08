В Одесі не працюватимуть чотири бювети: де набрати воду
Сьогодні, 8 серпня в Одесі не працюватимуть декілька бюветів. Це пов’язано із технічним обслуговуванням об’єктів. Після завершення ремонтних робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Які бювети не працюватимуть в Одесі
- просп. Ак. Глушка, 1 з 10:00 до 14:00
- сквер Мечникова з 11:00 до 15:00
- просп. М. Говорова з 09:00 до 13:00
- вул. І. Рабіна з 10:00 до 14:00
Бювети Одеси: де набрати воду
Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Малиновський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Суворівський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.
Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.