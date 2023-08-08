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В Одесі не працюватимуть чотири бювети: де набрати воду

8 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі не працюватимуть чотири бювети: де набрати воду
Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 8 серпня в Одесі не працюватимуть декілька бюветів. Це пов’язано із технічним обслуговуванням об’єктів. Після завершення ремонтних робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Які бювети не працюватимуть в Одесі

  • просп. Ак. Глушка, 1 з 10:00 до 14:00 
  • сквер Мечникова з 11:00 до 15:00 
  • просп. М. Говорова з 09:00 до 13:00 
  • вул. І. Рабіна з 10:00 до 14:00

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:  

Київський район:   

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Приморський район:   

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;   
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;   
  • ​Академічна, 11ю;   
  • ​Ольгіївська, 37ю;   
  • ​Старопортофранківська, 105ю;   
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);   
  • ​Академічна, 30ю.   

Малиновський район:   

  • Космонавтів, 15ю;   
  • ​Михайлівська площа, 19ю;   
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;   
  • ​Дальницька, 25ю;   
  • ​Інглезі, 1ю.    

Суворівський район:   

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.   

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.

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