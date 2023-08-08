В Одесі не працюватимуть чотири бювети: де набрати воду

Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 серпня в Одесі не працюватимуть декілька бюветів. Це пов’язано із технічним обслуговуванням об’єктів. Після завершення ремонтних робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Які бювети не працюватимуть в Одесі

просп. Ак. Глушка, 1 з 10:00 до 14:00

сквер Мечникова з 11:00 до 15:00

просп. М. Говорова з 09:00 до 13:00

вул. І. Рабіна з 10:00 до 14:00

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район:

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район:

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Малиновський район:

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Суворівський район:

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.