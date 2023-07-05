В Одессе не будут работать три бювета: где набрать воду

Человек набирает воду. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в течение дня в Одессе не будут работать некоторые бюветы. Это связано с техническим обслуживанием данных объектов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Техническое обслуживание бюветов:

сквер Мечникова с 11:00 до 15:00

️ул. Гераниева с 09:00 до 13:00

️ул. Ингле с 10:00 до 14:00

После завершения ремонтных работ бюветный комплекс возобновит свою привычную работу и готов принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

​Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Суворовский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.