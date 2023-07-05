В Одессе не будут работать три бювета: где набрать воду
Сегодня в течение дня в Одессе не будут работать некоторые бюветы. Это связано с техническим обслуживанием данных объектов.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Техническое обслуживание бюветов:
- сквер Мечникова с 11:00 до 15:00
- ️ул. Гераниева с 09:00 до 13:00
- ️ул. Ингле с 10:00 до 14:00
После завершения ремонтных работ бюветный комплекс возобновит свою привычную работу и готов принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.
Бюветы Одессы
Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Малиновский район:
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Суворовский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.