В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду

Чоловік набирає воду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні протягом дня в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням даних об’єктів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Технічне обслуговування бюветів:

сквер Мечникова з 11:00 до 15:00

️вул. Геранієва з 09:00 до 13:00

️вул. Інглезі з 10:00 до 14:00

Після завершення ремонтних робіт бюветний комплекс відновить свою звичну роботу та буде готовий приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Бювети Одеси

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район:

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район:

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Малиновський район:

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Суворівський район:

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.