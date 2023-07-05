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В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду

5 липня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду
Чоловік набирає воду. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні протягом дня в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням даних об’єктів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Технічне обслуговування бюветів:

  • сквер Мечникова з 11:00 до 15:00 
  • ️вул. Геранієва з 09:00 до 13:00 
  • ️вул. Інглезі з 10:00 до 14:00 

Після завершення ремонтних робіт бюветний комплекс відновить свою звичну роботу та буде готовий приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Бювети Одеси

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами: 

Київський район:  

  • Фонтанська дорога, 16ю;  
  • ​Адміральський проспект, 31ю;  
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;  
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Приморський район:  

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;  
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;  
  • ​Академічна, 11ю;  
  • ​Ольгіївська, 37ю;  
  • ​Старопортофранківська, 105ю;  
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);  
  • ​Академічна, 30ю.  

Малиновський район:  

  • Космонавтів, 15ю;  
  • ​Михайлівська площа, 19ю;  
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;  
  • ​Дальницька, 25ю;  
  • ​Інглезі, 1ю.   

Суворівський район:  

  • Кримська, 71ю;  
  • Курорт Куяльник, 4ю.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.    

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.

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