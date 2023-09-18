В Одессе не будут работать три бювета: где набрать воду

Женщина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, будут вестись работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим, три объекта, где можно набрать воду, временно не будут работать. После завершения работ бюветные комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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На период работ следующие комплексы работать не будут:

просп. Ак. Глушко, 1 с 10:00 до 14:00

сквер Старозарный с 11:00 до 15:00

ул. И. Рабина с 10:00 до 14:00

Бюветы Одессы: где набрать воду

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

​Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

Дальницкая, 25ю;

​ Инглези, 1ю.

Суворовский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 18 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Работы будут продолжаться до вечера.