В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду
Сьогодні, 18 вересня, будуть вестись роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, три об’єкти, де можна набрати воду тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Які бювети не працюватимуть в Одесі
На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:
- просп. Ак. Глушка, 1 з 10:00 до 14:00
- сквер Старобазарний з 11:00 до 15:00
- вул. І. Рабіна з 10:00 до 14:00
Бювети Одеси: де набрати воду
Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Малиновський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Суворівський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.
Нагадаємо, через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Роботи триватимуть до вечора.