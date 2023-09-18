В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду

Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, будуть вестись роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, три об’єкти, де можна набрати воду тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:

просп. Ак. Глушка, 1 з 10:00 до 14:00

сквер Старобазарний з 11:00 до 15:00

вул. І. Рабіна з 10:00 до 14:00

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район:

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район:

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Малиновський район:

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Суворівський район:

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.

Нагадаємо, через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Роботи триватимуть до вечора.