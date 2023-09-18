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В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду

18 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі не працюватимуть три бювети: де набрати воду
Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 18 вересня, будуть вестись роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим, три об’єкти, де можна набрати воду тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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На період робіт наступні комплекси працювати не будуть: 

  • просп. Ак. Глушка, 1 з 10:00 до 14:00 
  • сквер Старобазарний з 11:00 до 15:00 
  • вул. І. Рабіна з 10:00 до 14:00

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:  

Київський район:   

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Приморський район:   

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;   
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;   
  • ​Академічна, 11ю;   
  • ​Ольгіївська, 37ю;   
  • ​Старопортофранківська, 105ю;   
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);   
  • ​Академічна, 30ю.   

Малиновський район:   

  • Космонавтів, 15ю;   
  • ​Михайлівська площа, 19ю;   
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;   
  • ​Дальницька, 25ю;   
  • ​Інглезі, 1ю.    

Суворівський район:   

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.   

Нагадаємо, через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 18 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Роботи триватимуть до вечора.

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