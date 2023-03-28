В Одессе не весь электротранспорт вышел на свой маршрут: какой трамвай не стоит ждать
Сегодня в Одессе городской электротранспорт вышел на маршруты города, кроме трамвая № 20. Впрочем, из-за непогоды и обесточивания высоковольтных линий некоторые троллейбусы остановились.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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На улице Разумовского заметили выстроенные несколько троллейбусов. Так что пассажирам лучше воспользоваться маршрутным такси.
Тем временем троллейбус №10 с сегодняшнего дня восстановил свой маршрут до станции Приморской (спуск Маринеско), но курсирует по улице Приморской в транзитном режиме.
Кроме того, на маршруте трамвая №20 работают автобусы. Также из-за падения деревьев трамваи №1, №7 и №28 временно не курсируют
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Также напомним, что на предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".
Напомним, по данным ДТЭК по некоторым районам произошло аварийное отключение света по высоковольтной линии. По состоянию на 10:00 из-за непогоды остались без света 28 населенных пунктов в области. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.