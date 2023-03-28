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В Одесі не весь електротранспорт вийшов на свій маршрут: на який трамвай не варто чекати

28 березня 2023 10:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Негода внесла свої корективи в роботу електротранспорту
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в Одесі міський електротранспорт вийшов на маршрути міста, крім трамвая № 20. Втім через негоду та знеструмлення високовольтних ліній деякі тролейбуси зупинились. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На вулиці Розумовського помітили вишиковані в ряд кілька тролейбусів. Тож пасажирам краще скористатись маршрутним таксі. 

Тим часом тролейбус №10 від сьогодні відновив свій маршрут до станції Приморської (спуск Маринеско) але курсує вулицею Приморською в транзитному режимі. 

Крім того, на маршруті трамвая № 20 працюють автобуси. Також через падіння дерев трамваї №1, №7 та №28 тимчасово не курсують

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, за даними ДТЕК по деяких районах сталось  аварійне відключення світла по високовольтній лінії. Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. 

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