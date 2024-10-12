Отключение воды в Одессе сегодня 12 октября: адреса

В Одессе нет водоснабжения — кто остался в субботу без воды
В Одессе сегодня, 12 октября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
- ул. Бугаевская
- пров. Майские
- пров. Виноградный
- ул. Дмитрия Иванова
- ул. Колоническая
- ул. Радио
- ул. Средняя
- ул. Спутников
- ул. Артезианская
- Хаджибейская дорога
- ул. Наливная.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
В Одессе не работают бюветы
Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.
На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт в связи с выходом из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.
Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону.
Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.
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