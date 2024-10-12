Відключення води в Одесі сьогодні, 12 жовтня: адреси

В Одесі немає водопостачання — хто залишився в суботу без води
В Одесі сьогодні, 12 жовтня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у суботу, 12 жовтня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
- вул. Бугаївська
- пров. Травневі
- пров. Виноградний
- вул. Дмитра Іванова
- вул. Колонична
- вул. Радіо
- вул. Середня
- вул. Спутників
- вул. Артезіанська
- Хаджибейська дорога
- вул. Наливна.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
В Одесі не працюють бювети
Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.
На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.
Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону.
Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.
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