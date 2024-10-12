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В Одесі немає водопостачання — хто залишився в суботу без води

12 жовтня 2024 12:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 12 жовтня: адреси
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 12 жовтня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Бугаївська
  • пров. Травневі
  • пров. Виноградний
  • вул. Дмитра Іванова
  • вул. Колонична
  • вул. Радіо
  • вул. Середня
  • вул. Спутників
  • вул. Артезіанська
  • Хаджибейська дорога
  • вул. Наливна.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

В Одесі не працюють бювети

Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.

На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

В Одесі знову проблеми з водопостачанням — хто залишився без води - фото 2
Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону

Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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