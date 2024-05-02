В Одессе ограничили автомобильное движение — где именно
В Одессе временно ограничили движение в Киевском районе. В связи с перекрытием дороги водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами во избежание пробок и сохранения времени.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.
Где ограничили движение
- проспект Небесной Сотни – улица Академика Глушко.
Движение городского транспорта
Движение маршруток и троллейбусов не ограничено, они курсируют по привычным маршрутам. Однако возможны небольшие задержки городского транспорта в связи с пробками.
К сведению водителей
Напомним, что в Одессе временно ограничили движение в Приморском районе города. Дорогу перекрыли вблизи Куликового поля, поэтому горожанам нужно выбирать альтернативные пути.
Мы писали, что в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф. В случае несоблюдения норм требования ПДД водителям грозит штраф.
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