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В Одессе ограничили автомобильное движение — где именно

2 мая 2024 10:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе ограничили автомобильное движение — где именно
В Киевском районе Одессы перекрыли движение. Фото: Патрульная полиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе временно ограничили движение в Киевском районе. В связи с перекрытием дороги водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами во избежание пробок и сохранения времени.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Где ограничили движение

  • проспект Небесной Сотни – улица Академика Глушко.

Движение городского транспорта

Движение маршруток и троллейбусов не ограничено, они курсируют по привычным маршрутам. Однако возможны небольшие задержки городского транспорта в связи с пробками.

К сведению водителей

Напомним, что в Одессе временно ограничили движение в Приморском районе города. Дорогу перекрыли вблизи Куликового поля, поэтому горожанам нужно выбирать альтернативные пути.

Мы писали, что в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф. В случае несоблюдения норм требования ПДД водителям грозит штраф.

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