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В Одесі обмежили автомобільний рух — де саме

2 травня 2024 10:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі обмежили автомобільний рух — де саме
В Київському районі Одеси перекрили рух. Фото: Патрульна поліція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі тимчасово обмежили рух у Київському районі міста. У зв'язку з перекриттям дороги водіям рекомендується скористатися альтернативними маршрутами для уникнення заторів і збереження часу.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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  • проспект Небесної Сотні — вулиця Академіка Глушка.

Рух міського транспорту

Рух маршруток та тролейбусів не обмежений, вони курсують за звичними маршрутами. Однак можливі невеликі затримки міського транспорту у зв'язку із заторами.

До уваги водіїв

Нагадаємо, що в Одесі також тимчасово обмежили рух у Приморському районі міста. Дорогу перекрили поблизу Куликового поля, тому містянам потрібно обирати альтернативні шляхи.

Ми писали, що в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року. За недотримання норм порушникам загрожує штраф. У разі недотримання норм вимоги правил дорожнього руху водіям загрожує штраф.
 

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