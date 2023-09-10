Воздушная тревога в Одессе

Пролет крылатой ракеты. Фото: ZN.UA

В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. Предварительно известно о цели из моря, однако это может быть и РЭБ. Также есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Скриншот с сообщением. Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Где еще угроза

Одесская, Николаевская, Запорожская, Донецкая и Сумская области — ракетная опасность!

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Не подвергайте себя и своих близких опасности", — говорится в сообщении военных.

Карта воздушных тревог. Фото: AirAlert

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, враг продолжает маневрировать в Черном море, несмотря на ветер и шторм. Однако российские корабли находятся в восточной части временно оккупированного Крыма, а ракетоносители заведены в пункты базирования.