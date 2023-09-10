Воздушная тревога в Одессе

В Одессе объявлена воздушная тревога: ракетная опасность
В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. Предварительно известно о цели из моря, однако это может быть и РЭБ. Также есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
Где еще угроза
Одесская, Николаевская, Запорожская, Донецкая и Сумская области — ракетная опасность!
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Не подвергайте себя и своих близких опасности", — говорится в сообщении военных.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, враг продолжает маневрировать в Черном море, несмотря на ветер и шторм. Однако российские корабли находятся в восточной части временно оккупированного Крыма, а ракетоносители заведены в пункты базирования.