Повітряна тривога в Одесі

Проліт крилатої ракети. Фото: ZN.UA

В Одеській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Попередньо відомо про ціль з моря, проте це може бути й РЕБ. Також є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

Скриншот з повідомленням. Фото: Повітряні Сили ЗС України

Де ще загроза

Одеська, Миколаївська, Запорізька, Донецька та Сумська області — ракетна небезпека!

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", — йдеться у повідомленні військових.

Карта повітряних тривог. Фото: AirAlert

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, попри вітер та шторм. Проте російські кораблі наразі знаходяться у східній частині тимчасово окупованого Криму, а ракетоносії заведені до пунктів базування.