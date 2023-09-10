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В Одесі оголошено повітряну тривогу: ракетна небезпека

10 вересня 2023 12:52
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Повітряна тривога в Одесі
Проліт крилатої ракети. Фото: ZN.UA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Попередньо відомо про ціль з моря, проте це може бути й РЕБ. Також є загроза балістики. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України. 

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Скриншот з повідомленням. Фото: Повітряні Сили ЗС України

Де ще загроза

Одеська, Миколаївська, Запорізька, Донецька та Сумська області — ракетна небезпека!

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", — йдеться у повідомленні військових. 

Карта повітряних тривог. Фото: AirAlert

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, попри вітер та шторм. Проте російські кораблі наразі знаходяться у східній частині тимчасово окупованого Криму, а ракетоносії заведені до пунктів базування. 

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