В Одессе объявлена воздушная тревога

Ракетная опасность в Одесской области: военные рассказали подробности
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности на юге.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога, — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.
Обновлено 11:44. Военные сообщают, что тревога была ошибочной из-за активности вражеской авиации в море. Однако угроза остается высокой, поэтому в случае повторного сигнала следует пройти до укрытия до отбоя.
Где объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской и Херсонской области.
Напомним, российский флот продолжает маневрирование в Черном море, несмотря на угрозу поражения. Сейчас на боевом дежурстве находится ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.