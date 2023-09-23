В Одессе объявлена воздушная тревога

Пролет ракет в небе. Фото: УНИАН

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности на юге.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога, — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 11:44. Военные сообщают, что тревога была ошибочной из-за активности вражеской авиации в море. Однако угроза остается высокой, поэтому в случае повторного сигнала следует пройти до укрытия до отбоя.

Где объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской и Херсонской области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, российский флот продолжает маневрирование в Черном море, несмотря на угрозу поражения. Сейчас на боевом дежурстве находится ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.