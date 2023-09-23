В Одесі оголошено повітряну тривогу

Проліт ракет у небі. Фото: УНІАН

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку на півдні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога, — ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 11:44. Військові повідомляють, що тривога була помилковою через активність ворожої авіації у морі. Проте загроза залишається високою, тож у випадку повторного сигналу, варто пройти до укриття до відбою.

Де оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, та Херсонську області.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський флот продовжує маневрування у Чорному морі, попри загрозу ураження. Наразі на бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.