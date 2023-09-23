В Одесі оголошено повітряну тривогу

Ракетна небезпека на Одещині: військові розповіли подробиці
В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку на півдні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога, — ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 11:44. Військові повідомляють, що тривога була помилковою через активність ворожої авіації у морі. Проте загроза залишається високою, тож у випадку повторного сигналу, варто пройти до укриття до відбою.
Де оголосили повітряну тривогу
Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, та Херсонську області.
Нагадаємо, російський флот продовжує маневрування у Чорному морі, попри загрозу ураження. Наразі на бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.