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Ракетна небезпека на Одещині: військові розповіли подробиці

23 вересня 2023 11:37
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу
Проліт ракет у небі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку на півдні. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога,  ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 11:44. Військові повідомляють, що тривога була помилковою через активність ворожої авіації у морі. Проте загроза залишається високою, тож у випадку повторного сигналу, варто пройти до укриття до відбою.

Де оголосили повітряну тривогу 

Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, та Херсонську області.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський флот продовжує маневрування у Чорному морі, попри загрозу ураження. Наразі на бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.

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