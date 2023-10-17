В Одессе объявлена воздушная тревога

Запуск баллистической ракеты. Фото: Defense Express

В Одессе и области раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистики на юге.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Черкасской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

В ночь на 17 октября оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Истощая системы противовоздушной обороны, враг применял сложную траекторию обстрелов, в частности, в Одесской области.