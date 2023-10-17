Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Баллистическая опасность: в Одессе объявлена воздушная тревога arrow

Баллистическая опасность: в Одессе объявлена воздушная тревога

17 октября 2023 16:19
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявлена воздушная тревога
Запуск баллистической ракеты. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и области раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистики на юге.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Читайте также:
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Черкасской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

В ночь на 17 октября оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Истощая системы противовоздушной обороны, враг применял сложную траекторию обстрелов, в частности, в Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме