Баллистическая опасность: в Одессе объявлена воздушная тревога
В Одессе и области раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистики на юге.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Черкасской областей.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
В ночь на 17 октября оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Истощая системы противовоздушной обороны, враг применял сложную траекторию обстрелов, в частности, в Одесской области.
Читайте Новини.LIVE!