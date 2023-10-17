Балістична небезпека: в Одесі оголошено повітряну тривогу
В Одесі та області лунає повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістики на півдні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Запорізької, Вінницької, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської та Черкаської областей.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
У ніч проти 17 жовтня окупанти знову атакували південні регіони України. Виснажуючи системи протиповітряної оборони, ворог застосовував складну траєкторію обстрілів, зокрема на Одещині.
Читайте Новини.LIVE!