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Балістична небезпека: в Одесі оголошено повітряну тривогу

17 жовтня 2023 16:19
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу
Запуск балістичної ракети. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області лунає повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістики на півдні. 

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Запорізької, Вінницької, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської та Черкаської областей.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

У ніч проти 17 жовтня окупанти знову атакували південні регіони України. Виснажуючи системи протиповітряної оборони, ворог застосовував складну траєкторію обстрілів, зокрема на Одещині.

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