В Одессе объявлена воздушная тревога

Пролет ракеты в воздухе. Фото: Украинская правда

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. На юге Украины угроза удара баллистикой, тот стоит пройти до укрытия.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Обновлено 17:22. На юге снова сообщили о баллистической угрозе. В настоящее время известно о вылете четырех ракет с территории временно оккупированного Крыма. Следуют в северо-западном направлении.

Опасность для Николаева

Мониторинговые каналы сообщали о выпуске двух ракет из Крыма. Речь идет об Искандерах, которые летят в направлении Николаевской области.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, враг продолжает маневрировать в Черном море, давя на гражданское население. Пока корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.