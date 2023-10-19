В Одесі оголошено повітряну тривогу

Проліт ракети у повітрі. Фото: Українська правда

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. На півдні України є загроза удару балістикою, той варто пройти до укриття.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено 17:22. На півдні знову повідомили про балістичну загрозу. Наразі відомо про виліт чотирьох ракет з території тимчасово окупованого Криму. Прямують у північно-західному напрямку.

Небезпека для Миколаєва

Моніторингові канали повідомляли про випуск двох ракет з Криму. Йдеться про Іскандери, які летять у напрямку Миколаївської області.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, тиснучи на цивільне населення. Наразі кораблі ЧФ РФ тримаються далеко від українських берегів, проте ракетоносій присутній на чергуванні, тож небезпека залишається.