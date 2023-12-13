Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 декабря.

Туман в Ивано-Франковске. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 декабря, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. В течение дня синоптики прогнозируют густой туман, а также вечером возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром сильный туман.

Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

Температура ночью — +3...+4°С, днем — +5...+8°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман, местами слабый гололед.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...+3°С, днем +3...+8°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украину придет потепление. В нескольких регионах в течение дня ожидается до +9°C, в некоторых — возможны дожди.

Также мы писали, что на этой неделе на всей территории Украины ожидается пасмурная неустойчивая погода с осадками, туманами и колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха ожидается выше нормы, преимущественно в южных регионах страны.