Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 декабря.

В Одессе объявили опасность из-за тумана — какой будет погода
13 декабря 2023 06:20
Туман в Ивано-Франковске. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 13 декабря, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. В течение дня синоптики прогнозируют густой туман, а также вечером возможен дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром сильный туман.
- Ветер северо-западный, 4-10 м/с.
- Температура ночью — +3...+4°С, днем — +5...+8°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман, местами слабый гололед.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...+3°С, днем +3...+8°С.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.
Погода в Украине
В Украину придет потепление. В нескольких регионах в течение дня ожидается до +9°C, в некоторых — возможны дожди.
Также мы писали, что на этой неделе на всей территории Украины ожидается пасмурная неустойчивая погода с осадками, туманами и колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха ожидается выше нормы, преимущественно в южных регионах страны.
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