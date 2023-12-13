Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 грудня

Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують густий туман, також ввечері можливий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці сильний туман.

Вітер північно-західний, 4-10 м/с.

Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+8 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...+3 °С, вдень — +3...+8 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

До України прийде потепління. У кількох регіонах протягом дня очікується до +9°C, водночас в деяких — ймовірні дощі.

Також ми писали, що на цьому тижні по всій території України очікується похмура нестійка погода з опадами, туманами та коливаннями температури повітря. Температура повітря очікується вищою за норму, переважно в південних регіонах країни.