Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 грудня

В Одесі оголосили небезпеку через туман — якою буде погода
13 грудня 2023 06:20
Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 13 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують густий туман, також ввечері можливий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці сильний туман.
- Вітер північно-західний, 4-10 м/с.
- Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+8 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.
- Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...+3 °С, вдень — +3...+8 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
До України прийде потепління. У кількох регіонах протягом дня очікується до +9°C, водночас в деяких — ймовірні дощі.
Також ми писали, що на цьому тижні по всій території України очікується похмура нестійка погода з опадами, туманами та коливаннями температури повітря. Температура повітря очікується вищою за норму, переважно в південних регіонах країни.
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