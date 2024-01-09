Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 января.

Поваленное дерево в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 января, в Одессе и области продолжает бурлить непогода, в регионе снова объявили штормовое предупреждение. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица и минусовая температура.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Ночью и утром снег, метель. В течение суток гололед.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью +5...-4 °С, днем -4...-3 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Ночью и утром снег, местами значительный, метель. В течение суток гололед.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с

Температура ночью -9...-2 °С, днем -3...+9 °С.

На дорогах области гололедица, снежные заносы, ночью и утром видимость во время осадков 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 января

В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается. Лишь сегодня, 9 января, в южных и юго-восточных областях выпадет снег.