Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 января.

В Одессе объявили штормовое предупреждение — чего ждать от погоды
9 января 2024 06:45
Поваленное дерево в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 января, в Одессе и области продолжает бурлить непогода, в регионе снова объявили штормовое предупреждение. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица и минусовая температура.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Ночью и утром снег, метель. В течение суток гололед.
- Ветер северный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
- Температура ночью +5...-4 °С, днем -4...-3 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Ночью и утром снег, местами значительный, метель. В течение суток гололед.
- Ветер северный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с
- Температура ночью -9...-2 °С, днем -3...+9 °С.
- На дорогах области гололедица, снежные заносы, ночью и утром видимость во время осадков 200-500 м.
Погода в Украине 9 января
В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается. Лишь сегодня, 9 января, в южных и юго-восточных областях выпадет снег.
Читайте Новини.LIVE!