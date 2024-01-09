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В Одесі оголосили штормове попередження — чого чекати від погоди

9 січня 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 січня
Повалене дерево у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 січня, в Одесі та області продовжує вирувати негода, у регіоні знову оголосили штормове попередження. Крім того, на дорогах очікується ожеледиця та мінусова температура. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Вночі та вранці сніг, хуртовина. Протягом доби ожеледиця.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
  • Температура вночі +5...-4 °С, вдень -4...-3 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно.
  • Вночі та вранці сніг, місцями значний, хуртовина. Протягом доби ожеледиця.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с
  • Температура вночі -9...-2 °С, вдень -3...+9 °С.
  • На автошляхах області ожеледиця, снігові замети, вночі та вранці видимість під час опадів 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 січня

В Україні найближчими днями опадів не очікується. Лише сьогодні, 9 січня, у південних та південно-східних областях випаде сніг.

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