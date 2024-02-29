В Одессе объявили желтый уровень опасности

Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ночью и утром 1 марта в Одессе и области ожидается густой туман. Поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение, видимость на дорогах будет до 500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

"Пешеходы, будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулировщика. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде!" — говорится в сообщении.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, одним из самых страшных явлений для водителей есть туман. Лучше избегать вождения в это время, но если жизненная ситуация заставляет садиться за руль, следуйте этим десяткам советов опытных автомобилистов.



Также мы писали, с наступлением весны водители часто позволяют себе расслабиться, ведь считают, что самые плохие погодные условия уже позади. Но это не так, автолюбители должны быть внимательны в любой сезон и не повторять ряд типичных ошибок.