В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки
Вночі та вранці 1 березня в Одесі та області очікується густий туман. Через це синоптики оголосили штормове попередження, видимість на дорогах буде до 500 метрів.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Небезпечні метеорологічні явища
У мерії зазначають, що через погіршення погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області.
"Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі!" — йдеться у повідомленні.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, одним із найстрашніших явищ для водіїв є туман. Краще уникати водіння в цей час, але якщо життєва ситуація змушує сідати за кермо, дотримуйтесь цих десяти порад досвідчених автомобілістів.
Також ми писали, з настанням весни водії часто дозволяють собі розслабитися, адже вважають, що найгірші погодні умови вже позаду. Але це не так, автолюбителі мають бути пильними у будь-який сезон та не повторювати низки типових помилок.
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