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В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки

29 лютого 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки
Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі та вранці 1 березня в Одесі та області очікується густий туманЧерез це синоптики оголосили штормове попередження, видимість на дорогах буде до 500 метрів. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що через погіршення погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області. 

"Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі!" — йдеться у повідомленні. 

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, одним із найстрашніших явищ для водіїв є туман. Краще уникати водіння в цей час, але якщо життєва ситуація змушує сідати за кермо, дотримуйтесь цих десяти порад досвідчених автомобілістів.

Також ми писали, з настанням весни водії часто дозволяють собі розслабитися, адже вважають, що найгірші погодні умови вже позаду. Але це не так, автолюбителі мають бути пильними у будь-який сезон та не повторювати низки типових помилок.

Одеса
негода
Одеська область
Новини Одеси
небезпека
туман

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