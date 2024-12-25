Отключение света на 25 декабря в Одессе и области, обновленные графики

В Одессе обновили время отключения света — новые графики на среду
В среду, 25 декабря, в Одессе обновили графики отключения света. Это может быть не последнее обновление, если поступят соответствующие указания от "Укрэнерго". О последующих энергетиках обещают сообщить заранее.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".
Графики на среду 25 декабря
- Очереди 1.1, 1.2: отключений не будет;
- Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 13:30 до 17:00;
- Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 17:00 до 0:00;
- Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать с 17:00 до 19:30;
- Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 13:30 и с 20:30 до 0:00.
- Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 17:00.
Где узнать графики
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Отметим, что утром 25 декабря РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.
"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорят энергетики.
Напомним, стабилизационные отключения внедрили из-за массированной атаки РФ на украинскую энергосистему. В частности, повреждения получили теплоэлектростанции.
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