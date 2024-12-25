Отключение света на 25 декабря в Одессе и области, обновленные графики

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В среду, 25 декабря, в Одессе обновили графики отключения света. Это может быть не последнее обновление, если поступят соответствующие указания от "Укрэнерго". О последующих энергетиках обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на среду 25 декабря

Очереди 1.1, 1.2: отключений не будет;

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 13:30 до 17:00;

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 17:00 до 0:00;

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать с 17:00 до 19:30;

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 13:30 и с 20:30 до 0:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 17:00.

Графика света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что утром 25 декабря РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорят энергетики.

Напомним, стабилизационные отключения внедрили из-за массированной атаки РФ на украинскую энергосистему. В частности, повреждения получили теплоэлектростанции.