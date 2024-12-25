Відключення світла на 25 грудня в Одесі та області, оновлені графіки

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У середу, 25 грудня, в Одесі оновили графіки відключення світла. Це може бути не останнє оновлення за сьогодні, якщо надійдуть відповідні вказівки від "Укренерго". Про наступні енергетики обіцяють повідомити заздалегідь.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Графіки на середу 25 грудня

Черги 1.1, 1.2: відключень не буде;

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 13:30 до 17:00;

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 17:00 до 0:00;

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє з 17:00 до 19:30;

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 13:30 та з 20:30 до 0:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 17:00.

Графіки світла. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Зазначимо, що вранці 25 грудня РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику цього року.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", — говорять енергетики.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення впровадили через масовану атаку РФ на українську енергосистему. Зокрема, пошкоджень зазнали теплоелектростанції.