Новые графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области

В Одессе обновили графики на понедельник — когда будет свет
В понедельник, 16 декабря, в Одессе обновлены графики отключения света. Это может быть не последнее обновление, если поступят соответствующие указания от "Укрэнерго". О последующих энергетиках обещают сообщить заранее.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
Графики на понедельник
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, помимо стабилизационных отключений, во многих домах сегодня предусмотрены также плановые. Они соединены с ремонтными работами. Также мы сообщали, кто из одесситов в понедельник останется без воды до вечера.
Читайте Новини.LIVE!