Новые графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области

Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК

В понедельник, 16 декабря, в Одессе обновлены графики отключения света. Это может быть не последнее обновление, если поступят соответствующие указания от "Укрэнерго". О последующих энергетиках обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графики на понедельник

Графики отключения света. Фото: скриншот

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, помимо стабилизационных отключений, во многих домах сегодня предусмотрены также плановые. Они соединены с ремонтными работами. Также мы сообщали, кто из одесситов в понедельник останется без воды до вечера.