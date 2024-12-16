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В Одессе обновили графики на понедельник — когда будет свет

16 декабря 2024 13:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Новые графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области
Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 16 декабря, в Одессе обновлены графики отключения света. Это может быть не последнее обновление, если поступят соответствующие указания от "Укрэнерго". О последующих энергетиках обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики отключения света. Фото: скриншот

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, помимо стабилизационных отключений, во многих домах сегодня предусмотрены также плановые. Они соединены с ремонтными работами. Также мы сообщали, кто из одесситов в понедельник останется без воды до вечера.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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