Нові графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області

Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК

У понеділок, 16 грудня, в Одесі оновили графіки відключення світла. Це може бути не останнє оновлення за сьогодні, якщо надійдуть відповідні вказівки від "Укренерго". Про наступні енергетики обіцяють повідомити заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: скриншот

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, крім стабілізаційних відключень, у багатьох будинках сьогодні передбачені також планові. Вони пов'язані з ремонтними роботами. Також ми повідомляли, хто з одеситів у понеділок залишиться без води до вечора.