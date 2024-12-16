Нові графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області

В Одесі оновили графіки на понеділок — коли буде світло
У понеділок, 16 грудня, в Одесі оновили графіки відключення світла. Це може бути не останнє оновлення за сьогодні, якщо надійдуть відповідні вказівки від "Укренерго". Про наступні енергетики обіцяють повідомити заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графіки на понеділок
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, крім стабілізаційних відключень, у багатьох будинках сьогодні передбачені також планові. Вони пов'язані з ремонтними роботами. Також ми повідомляли, хто з одеситів у понеділок залишиться без води до вечора.
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