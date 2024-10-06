В Одессе переименовали переулок в честь художника Тита Дворникова

Переулок Новгородский в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

В Одессе переулок Новгородский в Киевском районе получил новое название в честь выдающегося художника Тита Дворникова. Художник оставил весомый след в украинской живописи и образовании.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Дворников и Одесса

Тит Дворников, живший в первой половине XX века, известен своим творчеством, получившим признание не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. Он всегда, имея с собой мольберт и краски, искал вдохновения в родном городе. Его работы отличались яркими пейзажами, а также удачной портретной живописью. В 1913 году Дворников стал преподавателем живописи в Художественном училище, где прослужил до конца своей жизни, получив звание профессора и руководителя мастерской живописи.

Тит Яковлевич Дворников. Фото: ОГС

Дворников и живопись

Хотя он активно участвовал в передвижных художественных выставках, Дворников не проводил персональные выставки при жизни. Первая из них была организована только в 1926 году, четыре года спустя после его смерти. Как отмечал профессор Одесского института народного образования Владимир Лазурский, Дворников "плодотворностью превосходил всех одесских художников" и оставил множество этюдов, свидетельствующих о его глубоком понимании природы.

Картина городского пляжа. Фото: ОГС

Пейзаж Тита Дворникова. Фото: ОГС

Картина Тита Дворникова. Фото: ОГС

Тит Дворников похоронен в Одессе, оставив после себя значительное наследие в мире искусства и образования. Новое наименование переулка станет свидетельством признания его вклада в культурное наследие города.

Могила Тита Дворникова. Фото: ОГС

Картина городского пейзажа. Фото: ОГС

Напомним, в Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с русской и советской историей и культурой. Также Глава Одесской ОВА Олег Кипер выразил возмущение по поводу попыток возвращения к обсуждению переименований улиц и сноса памятников, связанных с колонизацией и коммунистическим режимом.