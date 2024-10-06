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В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото

6 жовтня 2024 13:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Одесі перейменували провулок на честь художника Тита Дворникова
Провулок Новгородський в Одесі. Фото: скриншот з google.maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі провулок Новгородський, що в Київському районі, отримав нову назву на честь видатного художника Тита Дворникова. Митець залишив вагомий слід в українському живопису та освіті.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Допис міськради. Фото: скриншот

Дворников і Одеса

Тит Дворников, який жив у першій половині XX століття, відомий своєю творчістю, що здобула визнання не лише в Одесі, а й далеко за її межами. Він, завжди маючи із собою мольберт і фарби, шукав натхнення у рідному місті. Його роботи відзначалися яскравими пейзажами, а також вдалим портретним живописом. У 1913 році Дворников став викладачем живопису в Художньому училищі, де прослужив до кінця свого життя, здобувши звання професора та керівника майстерні живопису.

В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото - фото 2
Тит Якович Дворников. Фото: ОМР

Дворников і живопис

Хоча він активно брав участь у пересувних художніх виставках, Дворников не проводив персональних виставок за життя. Перша з них була організована лише у 1926 році, через чотири роки після його смерті. Як зазначав професор Одеського інституту народної освіти Володимир Лазурський, Дворников "плодотворністю перевершував усіх одеських художників" і залишив безліч етюдів, що свідчать про його глибоке розуміння природи.

В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото - фото 3
Картина міського пляжу. Фото: ОМР
В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото - фото 4
Пейзаж Тита Дворникова. Фото: ОМР
В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото - фото 5
Картина Тита Дворникова. Фото: ОМР

Тит Дворников похований в Одесі, залишивши після себе значний спадок у світі мистецтва та освіти. Нове найменування провулка стане свідченням визнання його внеску в культурну спадщину міста.

В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото - фото 6
Могила Тита Дворникова. Фото: ОМР
В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото - фото 7
Картина міський пейзаж. Фото: ОМР

Нагадаємо, в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. Також Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер висловив обурення з приводу спроб повернення до обговорення перейменувань вулиць та знесення пам'ятників, пов'язаних з колонізацією і комуністичним режимом. 

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси перейменування

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