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В Одессе переименовали улицу Александра Невского — какое новое название

9 июня 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В честь кого в Одессе переименовали улицу Александра Невского
Улица Александра Невского в Одессе. Фото: скриншот из google.maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе улица Александра Невского была официально переименована в улицу Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Украинский правовед Сергей Шелухин. Фото: ОМР

Жизнь и деятельность в Одессе

Общественный деятель жил и работал в Одессе с 1902 года. В течение 15 лет он служил членом Одесского окружного суда, генеральным судьей и сенатором гражданского департамента. Он также добился открытия курса правоведения в гимназиях, который сам и преподавал.

Что известно о Сергее Шелухине

Сергей Шелухин внес значительный вклад в исследование украинской истории и правоведения. Одной из его выдающихся работ стал доклад на XIV Всероссийском археологическом съезде в Чернигове в 1908 году, где он доказал давность и государственное значение названия "Украина". Он отметил, что впервые это название упоминается в Ипатьевской летописи 1187 как название отдельной территории.

Дипломатическая деятельность

В 1918 году Сергей Шелухин возглавил украинскую делегацию на переговорах с большевистской Россией. Это привело к подписанию договора о прекращении военных действий.

Эмиграция и дальнейшая деятельность

После свержения Гетманата в декабре 1918 года, Шелухин эмигрировал в Чехословакию, где до конца жизни в 1938 году занимал должность профессора Украинского свободного университета в Праге. Он продолжил свою общественно-политическую, научную и литературную деятельность.

Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.

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