В честь кого в Одессе переименовали улицу Александра Невского

В Одессе переименовали улицу Александра Невского — какое новое название
В Одессе улица Александра Невского была официально переименована в улицу Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Жизнь и деятельность в Одессе
Общественный деятель жил и работал в Одессе с 1902 года. В течение 15 лет он служил членом Одесского окружного суда, генеральным судьей и сенатором гражданского департамента. Он также добился открытия курса правоведения в гимназиях, который сам и преподавал.
Что известно о Сергее Шелухине
Сергей Шелухин внес значительный вклад в исследование украинской истории и правоведения. Одной из его выдающихся работ стал доклад на XIV Всероссийском археологическом съезде в Чернигове в 1908 году, где он доказал давность и государственное значение названия "Украина". Он отметил, что впервые это название упоминается в Ипатьевской летописи 1187 как название отдельной территории.
Дипломатическая деятельность
В 1918 году Сергей Шелухин возглавил украинскую делегацию на переговорах с большевистской Россией. Это привело к подписанию договора о прекращении военных действий.
Эмиграция и дальнейшая деятельность
После свержения Гетманата в декабре 1918 года, Шелухин эмигрировал в Чехословакию, где до конца жизни в 1938 году занимал должность профессора Украинского свободного университета в Праге. Он продолжил свою общественно-политическую, научную и литературную деятельность.
Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.
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